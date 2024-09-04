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MLB／大谷、林多誰拿MVP？紅襪教頭：還好我不用投票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
國聯MVP目前呈現大都會隊林多(右)道奇隊大谷翔平(左)相爭局面。 美聯社、法新社
國聯MVP目前呈現大都會隊林多(右)道奇隊大谷翔平(左)相爭局面。 美聯社、法新社

國聯MVP會是大都會林多（Francisco Lindor）？還是道奇隊大谷翔平？這場激烈辯論延燒多時，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）被問到此題時慶幸，「還好我不用投票。」

大谷翔平正在挑戰史無前例的單季「50轟、50盜」紀錄，林多在今天開轟後，也成為生涯連5季單季30轟的游擊手，追平小熊隊傳奇球星班克斯（Ernie Banks），僅次於A-Rod（Alex Rodriguez）的7季。

能夠鎮守游擊的林多，在FanGraphs計算的WAR值上以7.0優於大谷的6.6，今天紅襪與大都會賽前，柯拉談起林多時表示：「他很有影響力，這樣的能力在大聯盟也很少見，他的笑容充滿能量，又有紀律，看他比賽就是個樂趣。」

至於這是否代表柯拉認同林多就是國聯MVP，柯拉慶幸自己不用投票，「兩人都是能夠改變比賽的人物，我們見識過大谷翔平的演出，國聯還有很多好手。」

柯拉認為，MVP投票到最後，季後賽的事情可能會有影響，「但我不認為這是投票者應該考慮的，因為只要你打出很棒的一個球季，一路奮戰到底，你就已經很棒了。」

大谷翔平 大都會 林多

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