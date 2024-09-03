MLB／單場3盜壘累計44轟46盜 大谷：有機會締50-50紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天以11比6力克國聯西區對手亞利桑那響尾蛇，道奇日籍名將大谷翔平單場跑出3次盜壘，續朝單季「50轟50盜」里程碑邁進。

共同社報導，投打雙修「二刀流」球星大谷翔平8月30日成為MLB史上單一賽季達成「43轟43盜」的第一人，今日比賽後紀錄來到「44轟46盜」，而且道奇未來還有24場例行賽。

大谷翔平為右投左打，去年9月右手肘動手術後，今年迄今未正式站上投手丘。他表示：「如果我可以在保持健康情況下，盡可能參與比賽，有機會（達成50轟50盜）。」

迄今，大谷翔平已連續23次盜壘成功，了不起的是，他僅37場比賽就跑出23盜，而他上次盜壘失敗是在7月22日出戰舊金山巨人之役。