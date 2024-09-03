MLB／受傷病困擾本季僅出賽一場 千賀滉大拚季末回歸

大都會日籍投手千賀滉大本賽季飽受傷病困擾，日前因左小腿拉傷進入60天傷病名單，正努力復健力求重返賽場，預計有機會在美國時間9月25日歸隊。若那時大都會仍有望爭取季後賽門票，千賀滉大不排除可能擔任後援投手。

千賀滉大去年表現優異，戰績12勝7敗，防禦率2.98，單季飆202K，拿下國聯新人王頭先。不過今年受到右肩傷勢困擾，直到7月26日他才迎來本季首場先發，當天主投5.1局失2分送出9K，但又因左小腿拉傷再度退場，隨後被放進60天傷病名單。

大都會目前戰績74勝64敗，位居國聯東區第3，距離第2的勇士僅0.5場勝差，若千賀滉大恢復狀況良好，估計能在大都會例行賽最後5場回歸，與球隊共同爭搶季後賽席次。「自己能做的就是盡量在預計日期，或是接近的時間點回到賽場。」他透過翻譯表示，「這是我努力的目標。」大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）則說道：「只要他感覺好，我們願意接受任何事情。」