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MLB／為何不拉「火星人」上大聯盟？洋基記者撰文分析原因

聯合新聞網／ 綜合報導
「火星人」多明奎茲。 美聯社
「火星人」多明奎茲。 美聯社

洋基隊21歲大物「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）去年打出好成績，但後來因傷報銷。今年8月面對老虎隊重返大聯盟，但只打1場就被下放3A，洋基記者霍克（Bryan Hoch）撰文分析可能原因。

大聯盟9月球員名單擴大到28人，但洋基仍將多明奎茲留在3A，他今年在3A已出賽38場，累積18轟14盜，整體攻擊指數（OPS）0.811。洋基主戰外野手佛度戈（Alex Verdugo）本季出賽132場，只繳出11轟和OPS值0.653的不及格成績，因此許多球迷質疑為何不讓多明奎茲上大聯盟。

多明奎茲受訪時談到此事，「這是我無法控制的事，我只能專注比賽和訓練，其他部分不是我的工作。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，「當他上大聯盟後，我們希望每天讓他上場，所以他的調度仍在討論中。」

霍克分析，除非多明奎茲有機會經常上場，否則洋基不打算把他拉上大聯盟。另外一個可能是多明奎茲新秀身分，他的職業生涯打數不能超過130次，才有資格拿到2025年新人王，如果多明奎茲拿到2025新人王，隔年選秀會可多獲得一個首輪籤獎勵。

洋基

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