MLB／大聯盟版柯瑞！亞當斯開轟平2紀錄、超越大谷登打點王

釀酒人隊今天以9：3打敗紅雀隊，游擊手亞當斯（Willy Adames）敲出三分砲，追平2項紀錄，打點也來到99分，超越道奇隊大谷翔平，暫居國聯打點王。

亞當斯今天過29歲生日，首局就擊出本季第29轟，是1發三分砲，將連續開轟場次推進到5場，平大聯盟游擊手紀錄。另外，他本季已扛出13支三分砲，追平名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）紀錄，並列史上單季最多三分砲打者。

It's Willy Adames' 29th birthday, so he had to celebrate with his 29th home run of the season. 🥳



He has homered in FIVE STRAIGHT games! pic.twitter.com/EELWk2GAHz — MLB (@MLB) 2024年9月2日

亞當斯經常打三分砲，被轉播單位拿來和NBA勇士隊神射手柯瑞（Steph Curry）比較。對此亞當斯表示，「我喜歡這樣說，希望我們繼續這樣做，他是三分線的GOAT（史上最佳）。」

亞當斯受訪時提到，休賽季透過名人堂球員拉金（Barry Larkin），與小葛瑞菲認識。因此他知道自己追平紀錄，回到休息時眼眶泛淚，「這是我職業生涯第一次有點激動，這是我從小就夢寐以求的事，完成這種驚人成就。」

本季亞當斯累積29轟和99分打點，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）0.812，打點數超越大谷翔平和勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）的98分，暫居國聯打點王。釀酒人目前以81勝57敗穩居國聯中區龍頭，領先第2的小熊隊10場勝差。