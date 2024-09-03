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MLB／賈吉62轟銘牌裝了被偷又裝了被偷 遊騎兵放棄補貨

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵在賈吉2022年62轟處裝上紀念銘牌，但被偷了2次後已不再補上。 截圖自X
遊騎兵在賈吉2022年62轟處裝上紀念銘牌，但被偷了2次後已不再補上。 截圖自X

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）2022年破美聯紀錄的62轟，降落在遊騎兵隊全球人壽球場左外野，遊騎兵在此處裝上紀念銘牌，但今天洋基隨隊記者再訪全球人壽球場已不見銘牌蹤影，據球團表示，該銘牌被偷了兩次，已放棄再次補裝。

賈吉2022年以62轟打破美聯單季最多轟紀錄，這一轟在10月4日於遊騎兵主場敲出，詳細落點為左外野觀眾席31區1排3號座位，身為對手的遊騎兵球團事後裝上紀念銘牌，獲得評價褒貶不一，有人質疑亂花錢為對手紀錄留念，也有人為遊騎兵為棒球歷史性時刻留下紀錄按讚。

今天是洋基本季首度客場出戰遊騎兵， YES Network記者夏基爾（Justin Shackil）今天走訪左外野，發現銘牌已經不見蹤影，而據遊騎兵球團人員表示，銘牌第一次被偷時，球團還有補上一塊新的，但又再次被偷，而他們決定不再補第三塊銘牌了。

賈吉今年還是有機會挑戰62轟。 路透
賈吉今年還是有機會挑戰62轟。 路透

洋基 賈吉 遊騎兵

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