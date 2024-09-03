快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

MLB／史丹頓開轟寫現役唯一紀錄 柯爾好投因傷退場洋基仍贏

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾。 美聯社
洋基王牌柯爾。 美聯社

洋基今天起客場與遊騎兵隊展開3連戰，首戰洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局9K只失1分好投，加上打線6局上狂攻5分，終場以8：4擊退遊騎兵。

3局上洋基托瑞斯（Gleyber Torres）擊出帶有2分打點長打，3下遊騎兵馬上追回1分。6上洋基打線靠著5安、1觸身球和對手1暴投，高效率得到5分，將比分改寫為7：1。

7下遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）敲出兩分砲，但8上史丹頓（Giancarlo Stanton）也回敬陽春砲，成為現役唯一第10度單季至少25轟球員。9下遊騎兵追回1分，洋基仍以8：4贏球。

「法官」賈吉（Aaron Judge）連7場未開轟，本場5支1。柯爾主投6局用82球，第7局暖身時右腳不適被換下場，目前傳出是右小腿抽筋，明天將接受進一步檢查。洋基目前以80勝58敗暫居美東龍頭，只領先金鶯隊0.5場。

Gerrit Cole 洋基 遊騎兵

相關新聞

MLB／單場3盜衝上46盜 大谷卯起來跑有原因「隊友打得回」

大谷翔平化身壘間破壞師，今天4打數敲出2安打，跑出第44、45、46盗，道奇以11：6擊敗響尾蛇隊賽後，他透露盜壘比以前...

MLB／將返天使球場出賽面臨靈魂拷問 大谷：是我不夠好

道奇隊今天以11：6擊敗響尾蛇隊，系列賽打下3勝1敗，下一站將前進天使球場，大谷翔平也在賽後面臨多道關於前東家的提問，包...

MLB／連上壘狀況都算到 釀酒人菜鳥壘上無人預告滿貫砲成真

預告全壘打不是新鮮事，但預告全壘打「款式」應該就很少見，釀酒人隊20歲外野手喬里歐（Jackson Chourio）今天...

MLB／誰能比我慘？白襪敗投王連20次先發球隊都輸破紀錄

白襪隊先發投手弗列克森（Chris Flexen）今天面對金鶯隊，主投3.1局失3分，白襪終場以3：13輸球，苦吞11連敗。值得一提的是，弗列克森近20場先發白襪都輸球，創大聯盟史上最慘紀錄。

MLB／史丹頓開轟寫現役唯一紀錄 柯爾好投因傷退場洋基仍贏

洋基今天起客場與遊騎兵隊展開3連戰，首戰洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局9K只失1分好投，加上打線6局上狂攻5分，終場以8：4擊退遊騎兵。 3局上洋基托瑞斯（Gleyber T

MLB／支持林多力壓大谷奪MVP 名帥蕭瓦特：4支0也能贏球

球季邁入尾聲，MVP爭奪戰進入白熱化階段，近期有部分球迷和媒體力挺大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）成為國聯MVP得主，前大都會名帥蕭瓦特（Buck Showalter）也在節目上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。