MLB／史丹頓開轟寫現役唯一紀錄 柯爾好投因傷退場洋基仍贏
洋基今天起客場與遊騎兵隊展開3連戰，首戰洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局9K只失1分好投，加上打線6局上狂攻5分，終場以8：4擊退遊騎兵。
3局上洋基托瑞斯（Gleyber Torres）擊出帶有2分打點長打，3下遊騎兵馬上追回1分。6上洋基打線靠著5安、1觸身球和對手1暴投，高效率得到5分，將比分改寫為7：1。
7下遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）敲出兩分砲，但8上史丹頓（Giancarlo Stanton）也回敬陽春砲，成為現役唯一第10度單季至少25轟球員。9下遊騎兵追回1分，洋基仍以8：4贏球。
「法官」賈吉（Aaron Judge）連7場未開轟，本場5支1。柯爾主投6局用82球，第7局暖身時右腳不適被換下場，目前傳出是右小腿抽筋，明天將接受進一步檢查。洋基目前以80勝58敗暫居美東龍頭，只領先金鶯隊0.5場。
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