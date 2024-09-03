MLB／支持林多力壓大谷奪MVP 名帥蕭瓦特：4支0也能贏球

球季邁入尾聲，MVP爭奪戰進入白熱化階段，近期有部分球迷和媒體力挺大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）成為國聯MVP得主，前大都會名帥蕭瓦特（Buck Showalter）也在節目上力挺林多，並說明原因。

蕭瓦特在《MLB Network》節目上提到，他認為林多會是國聯MVP，「我會選擇林多，因為他對比賽有影響力，這個人每天都站在置物櫃前，是負責任的棒球選手，專注當游擊手，他能讓隊友變得更好。」

「林多可以單場4支0，仍贏下比賽。指定打擊無法4支0，還贏下比賽。」蕭瓦特說。

蕭瓦特生涯曾執教過洋基、響尾蛇、遊騎兵和金鶯隊。他2022年接下大都會兵符，例行賽101勝61敗，卻在外卡生死戰被淘汰。去年大都會只有74勝87敗，蕭瓦特也被球團開除。

大谷翔平本季目前出賽135場，累積44轟、46盜和98分打點，整體攻擊指數（OPS）0.993。林多出賽138場，有29轟、25盜和81分打點，OPS為0.835，但他還有游擊守備貢獻，因此也被視為國聯MVP競爭者。