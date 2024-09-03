MLB／4.2局失5分吞先發3連敗 韋蘭德傷癒回歸一勝難求

太空人3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）一勝難求，今天對上紅人掛帥先發，僅投4.2局失5分，球隊最終也以3：5落敗，中止近期5連勝。這位41歲老將自8月21傷癒歸隊後，共計出戰3場先發都吞敗。

韋蘭德開局就遇上控球問題，連續投出3次保送造成滿壘危機，隨著紅人佛瑞多（TJ Friedl）擊出高飛犧牲打和佛蘭斯（Ty France）敲適時安，太空人陷入0：2落後。好在接下來3局雖有危機，但韋蘭德都成功化解，球隊也將分數追至2：2平手。

直到5局下亂流再起，韋蘭德先是送出2個出局數，接著被連敲3安失掉2分，最終退場。換上歐特（Kaleb Ort）後又被下一棒打者羅沙里歐（Amed Rosario）敲安，紅人單局灌進3分，最終太空人以3：5中斷5連勝，韋蘭德也吞下敗投。

本場比賽韋蘭德主投4.2局用球數高達107球，並且好球僅58顆，被敲8安失5分，丟出4次保送外帶3K，賽後防禦率高達4.52，顯然還在熟悉賽場節奏。