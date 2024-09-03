MLB／誰能比我慘？白襪敗投王連20次先發球隊都輸破紀錄

白襪隊先發投手弗列克森（Chris Flexen）今天面對金鶯隊，主投3.1局失3分，白襪終場以3：13輸球，苦吞11連敗。值得一提的是，弗列克森近20場先發白襪都輸球，創大聯盟史上最慘紀錄。

弗列克森本場主投3.1局，投出5K和2保送，被敲7安失3分，吞下個人本季第14敗，獨居大聯盟敗投王。弗列克森成為史上首位連20場先發，所屬球隊都輸球的投手；卡普安諾 （Chris Capuano） 曾在2007和2010年效力釀酒人隊時，締造19場紀錄。

本季弗列克森出賽29場（26場先發），戰績2勝14敗，主投137.2局被敲155安，防禦率5.36，每局被上壘率1.54。他上次拿下勝投是5月8日，之後出賽21場（20場先發）0勝11敗，防禦率5.73。

弗列克森賽後受訪時提到心態，「每當我拿到球，都希望自己有競爭力，投出好表現。我感覺有很多場表現不太好，雖然有幾次優質先發，但整體上表現自己也感到失望。」