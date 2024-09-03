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12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

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12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
有外國媒體爆料，大聯盟可能開放40人名單參戰12強賽，但中華棒協秘書長林宗成對此澄清，並未收到任何通知。突圍目前在海盜40人名單的鄭宗哲。 聯合報系資料照
有外國媒體爆料，大聯盟可能開放40人名單參戰12強賽，但中華棒協秘書長林宗成對此澄清，並未收到任何通知。突圍目前在海盜40人名單的鄭宗哲。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽將於今年11月登場，今天有外國媒體爆料，大聯盟可能開放40人名單參戰，中華棒協秘書長林宗成對此澄清，並未收到任何通知，看到這則新聞也是滿意外，「以WBSC（世界棒壘球總會）通知為準，目前沒有收到通知。」

該則訊息來自古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群網站X上的留言，「聽說各國准許徵召40人名單內的選手，他們可以向大聯盟母隊徵詢，看球隊是否同意選手參賽。」引起球迷熱烈討論，這意味包括大谷翔平在內的頂尖選手，若有母隊同意都能參戰，而目前位列大聯盟40人名單的台將則有內野手鄭宗哲、投手鄧愷威

林宗成表示，WBSC一直有在和大聯盟商量是否放行選手參賽，共識一直都是「40人名單以外全開放」，「一直都是朝這個方向，今天看到媒體報導，我也滿意外。」他坦言，開放40人名單的機率不高，「不知道怎麼會有這個說法」，也強調還是須以WBSC正式通知為準。

12強賽過去舉辦兩屆，大聯盟不曾開放40人名單參賽，而本屆賽事將在11月登場，台灣為東道主之一，在台北大巨蛋、天母棒球場進行B組預賽，日本名古屋巨蛋也將有一場日本對澳洲的預賽要打。

中華隊選訓會議已在6月圈選80人大名單，接下來預計是9月中旬45人名單、10月28人名單，總教練曾豪駒已赴美觀察旅外好手。

大聯盟 棒球 鄧愷威

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