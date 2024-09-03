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MLB／連上壘狀況都算到 釀酒人菜鳥壘上無人預告滿貫砲成真

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
酒人隊20歲外野手喬里歐（Jackson Chourio）今天在壘上無人時預告自己要敲滿貫砲，結果真的神預言。 法新社
酒人隊20歲外野手喬里歐（Jackson Chourio）今天在壘上無人時預告自己要敲滿貫砲，結果真的神預言。 法新社

預告全壘打不是新鮮事，但預告全壘打「款式」應該就很少見，釀酒人隊20歲外野手喬里歐（Jackson Chourio）今天在壘上無人時預告滿貫砲，結果該局前4位打者真的3人上壘，他一棒掃出中左外野，讓隊友直呼太瘋狂。

釀酒人今天以9：3擊敗紅雀隊，6局上打完，釀酒人以5：3領先，喬里歐的預言在此時發出，「我等一下會在滿壘時上場，然後會打一支滿貫砲。」至於隊友的反應，他笑說：「應該覺得我只是在唬弄吧！」

釀酒人6局下首位打者霍金斯（Rhys Hoskins）先獲保送，弗里克（Sal Frelick）敲出二壘打，歐提茲（Joey Ortiz）再選到保送，圖朗（Brice Turang）擊出平飛球，被一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）精彩準確的跳接沒收一支安打，再下一棒就是喬里歐。

喬里歐在球數1好1壞時，下一球鎖定90.5哩滑球出棒，掃到中左外野上層看台，飛行距離420呎，他開心朝休息室比劃，隊友們也瘋狂搖晃彼此肩膀，正是因為他的離譜預言竟然成真了。

喬里歐賽後接受隊友冰桶浴。 美聯社
喬里歐賽後接受隊友冰桶浴。 美聯社

隊友亞當斯（Willy Adames）說：「真的太狂了，我們才剛在想，他剛剛說要打一支滿貫，結果他真的辦到了，他向世界展示了他就是成為巨星的料。」

釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）投5.1局失3分，奪下本季第7勝，賽後也笑曝這位年輕人有多嗨，他說喬里歐平常就常在問「你有看到我多棒嗎？」而自己每次總是笑笑回應：「我知道你很棒」，就在這一轟後，「他又跑來問了我一次」。

亞當斯 釀酒人

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