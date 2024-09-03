MLB／將返天使球場出賽面臨靈魂拷問 大谷：是我不夠好

道奇隊今天以11：6擊敗響尾蛇隊，系列賽打下3勝1敗，下一站將前進天使球場，大谷翔平也在賽後面臨多道關於前東家的提問，包括未能收到天使提出滿意的報價、無法在天使闖進季後賽的想法。

道奇、天使兩隊在本季先前已經過招過一次，但當時是在道奇球場，兩軍各取一勝，大谷兩場比賽都開轟，他當時也表示，如果是在天使球場，應該會有更大的感觸，而天使球場的對戰機會將在明天來到，2024年版「公路大戰」二部曲登場。

「我很期待，因為我在那裡待了很長時間。」大谷表示，「之前在道奇球場就有交手過，因此比起對戰天使本身，在天使球場出賽這件事會感覺更加特別。」

美國媒體後續有多道相關提問，先是詢問他對於未能收到天使提出與道奇相近報價的想法，大谷說：「我沒有特別想法，比起這點，包括道奇在內的其他球隊，對我有高度評價，我對這點抱持感激。」

媒體繼續追問，如果天使提出相當的價碼，他是否可能續留天使？大谷回應：「我沒有真正收到報價，所以我無法回答假設性的問題，現在我能做的就是在效力的球隊竭盡我的全力，我很努力想要達成與道奇一起贏得世界大賽的目標，我覺得這樣就很棒了。」

他也被問到在天使無法一圓的季後賽夢，大谷反省自己，「我自己在天使時，有過好球季，但也有受傷、無法投球的賽季，以我個人來說，如果我可以為球隊貢獻更多，或許結果會有不同。」