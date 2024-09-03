MLB／單場3盜衝上46盜 大谷卯起來跑有原因「隊友打得回」

大谷翔平化身壘間破壞師，今天4打數敲出2安打，跑出第44、45、46盗，道奇以11：6擊敗響尾蛇隊賽後，他透露盜壘比以前更積極的關鍵，「當這些盜壘最終可以兌現成為分數，會讓人更有自信想跑。」對於「50轟50盜」偉業，他也自評：「我認為很有機會。」

大谷此役4度上壘，首打席就敲安，但隨後貝茲（Mookie Betts）的雙殺打將他一起打包帶回休息區，第3局獲得保送，跑出第44盜，第7局再度敲安，接連挑戰第45、46盜成功，並靠弗里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打跑回分數，第8局再度選到保送，貝茲的二壘打護送他回到本壘。

大谷單場3盜，展現在壘間的破壞力，大聯盟官網震驚於他在紀錄累積上的步伐推進之快，報導描述：「他在8月23日（台灣時間24日）完成40轟、40盜，結果10天過去，他又已經到達44轟、46盜了。」

「我不知道詳細還剩下幾場比賽，」大谷表示，「但如果我可以維持健康出賽，但我認為那（50轟、50盜）很有機會。」

大谷的盜壘數在本季暴增，過去在天使單季最多為2021年的26盜，來到道奇的第一年，幾乎要以倍數成長。大谷表示，「如果有信心可以安全上壘，那當然要跑，我認為合理的盜壘數、高成功率，會比過多嘗試但也失敗很多，來得更好。」

還有一項明顯可見的差異，大谷本季在3到6月合計跑出16盜，卻在7月後狂跑30盜，他對此則是解釋，「事實是，當這些盜壘最終可以成為分數，會讓我更有自信去跑，我知道當我可以多推進一個壘包，後面的隊友也會更有機會打回打點，這會讓我更積極去跑。」