MLB／賈吉大谷誰更優秀？前塞揚名投認為是「他」：球隊表率

道奇日籍好手大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是大聯盟門面，兩人本季都打出歷史級表現，「究竟誰更優秀」也成為球迷佳話，對此前塞揚名投皮維（Jake Peavy）做出評論，並表示賈吉優於大谷。

大谷本季封印投手身分，全力打擊繳出瘋狂表現，目前累積44轟43盜，有機會挑戰史上首次單季「50轟50盜」創舉；賈吉則是繳出51轟123分打點，穩坐聯盟全壘打王，將挑戰由自己保持的單季62轟美聯紀錄。

大聯盟生涯152勝、2007年以投手三冠王之姿獲得國聯塞揚獎的名投皮維，就在MLB Network的節目《Off Base》上，評論了大谷與賈吉，並表示賈吉優於大谷。

皮維從球隊領導力切入，並說道：「賈吉擁有對球隊的影響力和領導力，但別誤會我的意思，我並不是在批評大谷，他有自己獨特的風格，但賈吉幾乎每天都和媒體打交道，無論場內還是場外，他都是引領著球隊的表率。」