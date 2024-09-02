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MLB／遊騎兵狄葛隆復健賽宰制道奇3A打線 預計9月中回大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵隊2屆塞揚強投狄葛隆。 美聯社
遊騎兵隊2屆塞揚強投狄葛隆。 美聯社

遊騎兵隊2屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天迎來第3場復健賽，面對道奇隊3A主投2.2局狂飆5K，最快球速99.7英里（約160公里），遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）宣告，狄葛隆將在9月中重返先發輪值。

狄葛隆去年6月動TJ手術後，就沒有在大聯盟登板過。據大聯盟官網報導，他近日展開復健賽，狀況越來越好，今天對道奇3A用43球投2.2局，送出5K和1保送，被敲1安，無失分，直球均速97.8英里，最快99.7英里。

遊騎兵預計讓狄葛隆在9月7日於2A出賽，教頭波奇表示，「我認為他會準備好加入我們。」如果一切順利，狄葛隆將在10日至15日期間，重返大聯盟先發輪值。

狄葛隆賽後受訪時表示，「我不想讓球隊陷入不利，讓牛棚投大量局數。因此我想盡量拉長投球局數，牛棚們已經做很多，我要盡量不讓他們投太多局數。」

狄葛隆 遊騎兵

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