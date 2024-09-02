MLB／白襪不敵大都會創隊史最多敗 離大聯盟紀錄也不遠

白襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）今天開賽連飆7K，平美聯紀錄。不過他只投3.1局就退場，加上打線熄火，白襪終場以0：2遭大都會隊完封，本季已累積107敗，創隊史最慘紀錄，未來可能破聯盟單季最多敗紀錄。

克羅謝開賽連續三振7位打者，追平2016年洛登（Carlos Rodon）、1986年考利（Joe Cowley）和2018年史奈爾（Blake Snell）締造的美聯開賽連續三振紀錄。

本季是克羅謝大聯盟生涯首度擔任先發，目前已經投132局，因此投球局數受球團限制，他主投3.1局只用57球就退場，總共投出8K，被敲3安（1發陽春砲）失1分。白襪教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）表示，「當我走進場時他很沮喪，但他知道當下狀況和我們想做的事，他投得很好。」

白襪近44場4勝40敗，成為1916年運動家隊3勝41敗後，首度有球隊44場比賽中輸40場的球隊。現代棒球單季最多敗場是1962年大都會隊的120敗，白襪需要在剩下24場比賽，至少拿下12勝，才能避免難堪紀錄。根據推算，白襪本季將吞下125敗。

白襪目前勝率僅22.5%，而大聯盟史上最低勝率紀錄是1916年運動家的23.5%。