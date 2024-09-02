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MLB／4支0慘吞3K！「法官」持續熄火 洋基龍頭地位受挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基賈吉全壘打荒仍在持續，今天面對紅雀繳出4支0吞3K慘澹成績。 美聯社
洋基賈吉全壘打荒仍在持續，今天面對紅雀繳出4支0吞3K慘澹成績。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）全壘打荒仍在持續，今天面對紅雀遭到壓制，繳出4支0吞3K慘澹成績，防守端也遭到對手打線狙擊，全場狂挨21安，最終條紋軍以7：14收下系列賽2連敗，分區龍頭位置岌岌可危。

8月26日面對落磯敲出雙響砲後，賈吉狀態大熄火，目前已連續6場沒有全壘打進帳，打點更是只有1分。今天對上紅雀4打數沒有安打慘吞3K，僅靠1次保送上壘，和過去表現判若兩人。不過他本季仍以51轟穩居大聯盟全壘打王寶座，賽後打擊率3成27也排名第2，僅次於皇家隊「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）的3成40。

防守方面，洋基明星先發左投柯特斯（Nestor Cortes）今天僅投4局，用球數80球就狂挨9支安打，包括貝克（Luken Baker）的2分砲在內失掉5分，賽後防禦率升至4.08。柯特斯退場後比分一度來到7：7平，但牛棚也不給力，合計狂丟9分，最終條紋軍7：14輸給紅雀，在系列賽第1場取勝後慘吞2連敗。

輸掉比賽後洋基再次和賽季80勝擦肩而過，戰績79勝58敗與第2名的金鶯僅0.5場勝差，美聯東區龍頭地位再次受到挑戰。

Judge MLB 洋基 紅雀 賈吉

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