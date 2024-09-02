快訊

柯文哲出北檢沒回家…與陳佩琪直奔黃珊珊住處 原因曝光

京華城案柯文哲無保請回 她酸全靠「這三字」：別開心太早

竹北天坑建案承購戶不解約 投資客算盤一打寧可賭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷4支0…道奇打3局投降 主力打者早退、狂燒新人投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平9月首場比賽就繳了白卷。 美聯社
大谷翔平9月首場比賽就繳了白卷。 美聯社

道奇隊今天以3：14遭到響尾蛇隊大卸八塊，先發打線打完3局上就換下包括貝茲（Mookeie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等3名主力，大谷翔平此役也提早收工，超早投降的調度引起熱議，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋，這是考慮球隊目前的疲態、展望接下來的系列賽所做的調度，「選手的健康是最重要的。」

大谷今天4打數沒有安打，吞下3K之餘，另一打席是三壘界外區飛球遭到接殺，道奇在8局上從一壘叫上赫南德茲（Enrique Hernández）投球消化局數，取消指定打擊，大谷提前退場，換上羅哈斯（Miguel Rojas）負責一壘防守。

此役戰局的崩盤發生在2局下，道奇新人投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）單局面對11人次、被敲7安打，狂失8分，陷入0：8落後，而道奇在3局上MVP三連星吞下3連K後，提前換下貝茲、弗里曼以及還沒輪到第2個打席的赫南德茲（Teoscar Hernández），比賽還在前段就「舉白旗」調度已經引起熱議，最終竟還讓一局爆的羅布勒斯基投了5.1局失10分、99球才退場，引來不少批評聲浪，質疑對新人太過殘酷。

羅伯茲表示，「我通常對選手表現很敏感，不會讓他們在這種情況下繼續留在場上，但我們現在處於季後賽競爭，為了在之後的比賽有最好的機會，這是唯一的選項，必須給羅布勒斯基肯定，他在場上撐到了6局。」羅布勒斯基消耗殆盡後，預計將在明天下放小聯盟，換上一位後援投手支援戰局。

至於早早換下主力打者，羅伯茲表示，「我的想法是，選手的健康是最重要的，當時我是認為這樣對選手、對球隊都會比較有利，我不認為勝敗、排名會對我今天的用人有任何決定性影響。」他說：「好消息是，我們明天又有完整的戰力，可以去贏得系列賽。」

羅伯茲 赫南德茲 道奇

延伸閱讀

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

MLB／爆滿人潮搶大谷抱愛犬搖頭娃娃 官網認證棒界最好狗爸

MLB／大谷叩關最速「40轟40盜」 教頭盼再現33年前經典畫面

MLB／道奇野手傷兵歸隊組「無情打線」羅伯茲：我好興奮

相關新聞

MLB／大谷4支0…道奇打3局投降 主力打者早退、狂燒新人投手

道奇隊今天以3：14遭到響尾蛇隊大卸八塊，先發打線打完3局上就換下包括貝茲（Mookeie Betts）、弗里曼（Fre...

MLB／大谷翔平44轟登國聯雙冠 三連星開轟道奇4連勝

道奇隊今天開賽就由大谷翔平領銜演出三連星「背靠背靠背」開轟，然而響尾蛇隊1局下成功逆轉，接著道奇2度領先都被追平，直到9...

MLB／全壘打只落後賈吉、大谷 桑坦德第39轟救不了金鶯

金鶯隊作客丹佛和洛磯隊交手，今天先發投手克里默（Dean Kremer）4局下遭強襲球擊中右前臂，被迫提前退場，牛棚6名...

MLB／轉戰太空人表現神勇 菊池雄星賞皇家12K奪3連勝

菊池雄星7月底從藍鳥隊轉戰太空人隊後，投球表現愈來愈勇，今天對皇家隊之戰先發7局只失1分，狂飆12次三振，幫助太空人以5...

MLB／賈吉全壘打荒未解 紅雀暌違60年在洋基主場贏球

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對紅雀隊之戰4打數1安打，被三振、保送各1次，未有全壘打和打點，洋基隊在紐約主...

MLB／老虎王牌史庫柏率先飆出200K 收拾紅襪穩住三冠王

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）今天主宰戰場，對紅襪隊之戰先發8局，只被揮出4支安打、失1分，以優質內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。