MLB／大谷4支0…道奇打3局投降 主力打者早退、狂燒新人投手

道奇隊今天以3：14遭到響尾蛇隊大卸八塊，先發打線打完3局上就換下包括貝茲（Mookeie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等3名主力，大谷翔平此役也提早收工，超早投降的調度引起熱議，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋，這是考慮球隊目前的疲態、展望接下來的系列賽所做的調度，「選手的健康是最重要的。」

大谷今天4打數沒有安打，吞下3K之餘，另一打席是三壘界外區飛球遭到接殺，道奇在8局上從一壘叫上赫南德茲（Enrique Hernández）投球消化局數，取消指定打擊，大谷提前退場，換上羅哈斯（Miguel Rojas）負責一壘防守。

此役戰局的崩盤發生在2局下，道奇新人投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）單局面對11人次、被敲7安打，狂失8分，陷入0：8落後，而道奇在3局上MVP三連星吞下3連K後，提前換下貝茲、弗里曼以及還沒輪到第2個打席的赫南德茲（Teoscar Hernández），比賽還在前段就「舉白旗」調度已經引起熱議，最終竟還讓一局爆的羅布勒斯基投了5.1局失10分、99球才退場，引來不少批評聲浪，質疑對新人太過殘酷。

羅伯茲表示，「我通常對選手表現很敏感，不會讓他們在這種情況下繼續留在場上，但我們現在處於季後賽競爭，為了在之後的比賽有最好的機會，這是唯一的選項，必須給羅布勒斯基肯定，他在場上撐到了6局。」羅布勒斯基消耗殆盡後，預計將在明天下放小聯盟，換上一位後援投手支援戰局。

至於早早換下主力打者，羅伯茲表示，「我的想法是，選手的健康是最重要的，當時我是認為這樣對選手、對球隊都會比較有利，我不認為勝敗、排名會對我今天的用人有任何決定性影響。」他說：「好消息是，我們明天又有完整的戰力，可以去贏得系列賽。」