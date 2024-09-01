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MLB／全壘打只落後賈吉、大谷 桑坦德第39轟救不了金鶯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

金鶯隊作客丹佛和洛磯隊交手，今天先發投手克里默（Dean Kremer）4局下遭強襲球擊中右前臂，被迫提前退場，牛棚6名投手撐到最後，「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）8局下失兩分送掉江山，終場以5：7落敗，兩隊3連戰前兩戰打平。

克里默2局下被攻下3分，金鶯前3局掛零，4局上桑坦德（Anthony Santander）轟出中右外野方向兩分砲，終止連6戰未開轟紀錄，本季第39轟出爐，再創個人生涯單季新高，在大聯盟排名第3，只落後洋基隊賈吉（Aaron Judge）51轟、道奇隊大谷翔平44轟。

克里默投到4局下1出局因強襲球退場，只投3.1局失4分，創下個人本季最短先發局數，洛磯這半局再得兩分，變成5：2領先。

金鶯5局上3支安打、兩次四死球，包括希曼尼茲（Eloy Jimenez）陽春砲，追回3分形成5：5平手，但8局下金布洛爾出狀況，被揮出兩支安打、失兩分，最後以兩分之差落敗，在美聯東區仍居第2，還是落後洋基1.5場勝差。

洋基 洛磯 金鶯

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