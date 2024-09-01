MLB／大谷翔平44轟登國聯雙冠 三連星開轟道奇4連勝

道奇隊今天開賽就由大谷翔平領銜演出三連星「背靠背靠背」開轟，然而響尾蛇隊1局下成功逆轉，接著道奇2度領先都被追平，直到9局上艾德曼（Tommy Edman）的安打才從這場打擊大混戰中，以8：6勝出，取得4連勝。

大谷翔平昨天才締造第43轟、第43盜，成為大聯盟史上第一人，今天首打席就炸裂，從凱利（Merrill Kelly）手中敲出擊球初速108.9哩、飛行距離420呎的全壘打。

大谷翔平這一轟開啟三連星攻勢，下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出左外野全壘打，第三棒弗里曼（Freddie Freeman）也轟出中右外野全壘打，這是三人同隊後首度敲出「背靠背靠背」全壘打，而開賽連三打席開轟也是道奇隊史第一次。

然而1局下響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出的中外野深遠安打，外野手花了些時間追球，也讓卡洛爾跑出場內全壘打，接著連續3支安打，古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的二壘打敲回2分追平，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）高飛犧牲打超前。

道奇很快反擊，2局上大谷翔平的高飛犧牲打追平比數，弗里曼適時安打超前，然而3局下古瑞爾的陽春砲讓比賽又回到原點；5局上孟西（Max Muncy）敲安超前後，7局下卡洛爾高飛犧牲打又回到6：6平手。

雙方不斷纏鬥到9局上，道奇史密斯（Will Smith）、勒克斯（Gavin Lux）開局連續2支安打後，靠犧牲推進形成二、三壘有人，羅哈斯（Miguel Rojas）敲出的強勁平飛球雖被美技接殺，但艾德曼敲出的飛球成功在右外野落地，1棒2分超前比數，也成為勝利打點。

TOMMY! pic.twitter.com/pg3gNA6NhV — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月1日

道奇先發投手史東（Gavin Stone）5局被敲5支安打包含2轟、掉5分；響尾蛇凱利則是5.1局被敲10支安打，丟掉6分（4分責失），兩人雖然開賽跌跌撞撞，但都至少吃完5局，最終無關勝敗。

大谷翔平今天5打數1安打就是開賽的陽春砲，加上高飛犧牲打貢獻2分打點，98分打點與勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯打點王打擊率下降到2成93，44轟則是全壘打王，盜壘也累積43次，照此速率有機會來到52轟、51盜。