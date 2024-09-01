MLB／轉戰太空人表現神勇 菊池雄星賞皇家12K奪3連勝

菊池雄星7月底從藍鳥隊轉戰太空人隊後，投球表現愈來愈勇，今天對皇家隊之戰先發7局只失1分，狂飆12次三振，幫助太空人以5：2獲勝，也讓皇家吞下4連敗。

藍鳥目前在美聯東區排名墊底、外卡排名第8，幾乎不可能闖住季後賽，早在7月30日就把菊池交易到太空人，這位日籍左投當時戰績4勝9敗、防禦率4.75。

菊池加盟太空人後固定輪值先發，今天是第6次亮相，用101球完成7局任務，其中75顆好球，被揮出5支安打、未有保送，轉隊後首次投出優質先發，也是第2次飆出二位數三振。

菊池雄星投手のアストロズトレード後



✅8/2

→5.2回11Ｋ3安打2失点

✅8/7

→5.1回8Ｋ4安打2失点 勝ち⚪️

✅8/13

→5.2回5Ｋ3安打1失点 勝ち⚪️

✅8/19

→5.2回7Ｋ6安打3失点(自責点1)

✅8/25

→5.2回4Ｋ2安打3失点

✅8/31

→7回12Ｋ5安打1失点 勝ち⚪️



3勝0敗 防御率2.57 WHIP0.94📊#菊池雄星 pic.twitter.com/738yNPIl7f — HiT / MLB日本人選手速報⚾️ (@hitotonoya1_00) 2024年9月1日

他在太空人6度先發投出3連勝、防禦率2.57，本季戰績升至7勝9敗、防禦率4.24。

皇家前6局面對菊池無法得分，以0：5落後，直到7局上才攻下1分，8局上惠特（Bobby Witt Jr.）轟出陽春砲，本季第29轟出爐，打擊率3成41仍在大聯盟排名第1，皇家終場仍以3分之差落敗。

太空人最近4連勝，在美聯西區排名第1，菊池可望連續兩年參加季後賽；皇家目前在美聯中區、外卡都排名第2，重返季後賽機會也很高。