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MLB／轉戰太空人表現神勇 菊池雄星賞皇家12K奪3連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菊池雄星從藍鳥隊轉戰太空人隊後，表現愈來愈勇，今天先發7局只失1分，狂飆12次三振，勇奪第7勝。 美聯社
菊池雄星從藍鳥隊轉戰太空人隊後，表現愈來愈勇，今天先發7局只失1分，狂飆12次三振，勇奪第7勝。 美聯社

菊池雄星7月底從藍鳥隊轉戰太空人隊後，投球表現愈來愈勇，今天對皇家隊之戰先發7局只失1分，狂飆12次三振，幫助太空人以5：2獲勝，也讓皇家吞下4連敗。

藍鳥目前在美聯東區排名墊底、外卡排名第8，幾乎不可能闖住季後賽，早在7月30日就把菊池交易到太空人，這位日籍左投當時戰績4勝9敗、防禦率4.75。

菊池加盟太空人後固定輪值先發，今天是第6次亮相，用101球完成7局任務，其中75顆好球，被揮出5支安打、未有保送，轉隊後首次投出優質先發，也是第2次飆出二位數三振。

他在太空人6度先發投出3連勝、防禦率2.57，本季戰績升至7勝9敗、防禦率4.24。

皇家前6局面對菊池無法得分，以0：5落後，直到7局上才攻下1分，8局上惠特（Bobby Witt Jr.）轟出陽春砲，本季第29轟出爐，打擊率3成41仍在大聯盟排名第1，皇家終場仍以3分之差落敗。

太空人最近4連勝，在美聯西區排名第1，菊池可望連續兩年參加季後賽；皇家目前在美聯中區、外卡都排名第2，重返季後賽機會也很高。

皇家 菊池雄星 藍鳥

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