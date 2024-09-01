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MLB／賈吉全壘打荒未解 紅雀暌違60年在洋基主場贏球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」已經連5場未開轟。 美聯社
「法官」已經連5場未開轟。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對紅雀隊之戰4打數1安打，被三振、保送各1次，未有全壘打和打點，洋基隊在紐約主場以5：6落敗，兩隊打完3連戰前兩戰扯平。

紅雀先發投手吉布森（Kyle Gibson）投7局只被揮出5支安打、失1分，優質表現奪下本季第8勝；這是紅雀在1964年世界大賽第5戰擊敗洋基後，暌違60年又在洋基主場贏球，例行賽在此1勝7敗。

賈吉8月26日對洛磯隊轟出雙響砲、攻下3分打點，接下來5場比賽對國民隊、紅雀合計17打數4安打，只有1支二壘打，吞下7次三振、被保送5次。

紅雀先發投手吉布森優質表現奪下本季第8勝。 美聯社
紅雀先發投手吉布森優質表現奪下本季第8勝。 美聯社

這門重砲不但連續5場比賽未開轟，打點也只有1分，但雙冠王本錢十足，目前51轟、123分打點仍是大聯盟打者最強，打擊率暫居第2，只落後皇家隊內野手惠特（Bobby Witt Jr.）的3成41。

洋基近4戰吞3敗，還是無法成為美聯首支80勝球隊，目前79勝57敗仍居龍頭；從賈吉的全壘打進度看來，打完本季最後26場例行賽推算60轟左右，想追平、甚至超越自己在前年創下的美聯62轟紀錄，要有超水準演出才行。

洋基 紅雀 賈吉

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