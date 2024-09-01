MLB／老虎王牌史庫柏率先飆出200K 收拾紅襪穩住三冠王

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）今天主宰戰場，對紅襪隊之戰先發8局，只被揮出4支安打、失1分，以優質內容奪下本季第16勝，防禦率2.51、奪三振201次也是大聯盟投手最佳數字，老虎終場2：1獲勝。

史庫柏用98球完成8局任務，單場投球局數是本季27場先發最多，唯一失分是1局上2出局後，被紅襪3棒歐尼爾（Tyler O'Neill）轟出陽春砲；老虎2局下1出局後，連續出現3支安打，史威尼（Trey Sweeney）關鍵二壘打攻下兩分逆轉戰局，史庫柏接下來完全封鎖紅襪攻勢，投出4連勝後戰績升至16勝4敗。

紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）投6局失兩分，優質表現吞敗，戰績掉到5勝10敗，紅襪在美聯外卡暫居第4，老虎排名第6，全力爭搶季後賽名單。

老虎今天舉行1984年世界大賽奪冠慶祝活動，史庫柏對紅襪之戰飆出8次三振，成為大聯盟本季首位達到200K的投手，也是隊史第4位單季締造200K紀錄的左投，穩住三冠王頭銜；勇士隊左投塞爾（Chris Sale）15勝3敗、防禦率2.58、奪三振197次都在國聯排名第1，奪三振次數和教士隊希斯（Dylan Cease）並列領先。