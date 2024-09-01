快訊

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

柯文哲涉五大弊案 北檢神秘端股6度重啟 重量級檢察官共辦

記錄小孩生活「要買口袋相機還是手機＋穩定器」？網讚它輕便適合拍Vlog

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊MVP三連星今天首度連成一條線，對響尾蛇隊之戰1局上，大谷翔平先敲出本季第44轟，接著貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）跟上，三人上演「背靠背靠背」開轟，締造道奇隊歷史。

大谷翔平昨天才締造第43轟、第43盜，成為大聯盟史上第一人，今天首打席就炸裂，從凱利（Merrill Kelly）手中敲出擊球初速108.9哩、飛行距離420呎的全壘打。

大谷翔平這一轟開啟三連星攻勢，下一棒貝茲敲出擊球初速101.1哩、飛行距離400呎的左外野全壘打，第三棒弗里曼則是一發擊球初速109.8哩、飛行距離437呎的中右外野全壘打，轉播主播立刻說：「這超夢幻。」

大谷翔平、貝茲、弗里曼三位年度MVP今年同在一隊後，今天是三人首度敲出「背靠背靠背」全壘打，而開賽連三打席開轟也是道奇隊史第一次。

大谷翔平 貝茲

延伸閱讀

MLB／大谷翔平11次全壘打、盜壘同日上映 挑戰百年特殊紀錄

MLB／大谷翔平、賈吉誰更棒？貝茲當公道伯：兩人都很偉大

MLB／天使失去大谷翔平有夠慘 近25年首次分區墊底倒數

MLB／大谷翔平愛犬搖頭娃娃日 Decoy上演最可愛開球

相關新聞

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

道奇隊MVP三連星今天首度連成一條線，對響尾蛇隊之戰1局上，大谷翔平先敲出本季第44轟，接著貝茲（Mookie Bett...

MLB／賈吉全壘打荒未解 紅雀暌違60年在洋基主場贏球

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對紅雀隊之戰4打數1安打，被三振、保送各1次，未有全壘打和打點，洋基隊在紐約主...

MLB／老虎王牌史庫柏率先飆出200K 收拾紅襪穩住三冠王

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）今天主宰戰場，對紅襪隊之戰先發8局，只被揮出4支安打、失1分，以優質內容...

MLB／大谷翔平11次全壘打、盜壘同日上映 挑戰百年特殊紀錄

道奇巨星大谷翔平今天面對響尾蛇完成1轟1盜壘，達成大聯盟史上首見「43轟43盜」的壯舉；數據專家藍斯（Sarah Langs）點出，暫居國聯全壘打的大谷翔平將挑戰睽違百年之久的罕見紀錄。 據統計

MLB／今永昇太優質先發收11勝 三振數創隊史22年最佳紀錄

前一場以7局好球拿下第10勝的小熊日籍強投今永昇太，今天再度壓制國民隊打線，主投6局失3分，只被打出4支安打還送出8次三振，防禦率微升到3.14，最終小熊以7比6險勝，今永昇太順利收下第11勝。

MLB／大谷43轟、43盗同場到寫歷史 開轟球場拓展第29座

大谷翔平盜壘、全壘打同步推進「43」的這一天，差一點見證牛棚搞砸勝利，道奇隊9局下從10：5打到10：9驚險擊敗響尾蛇隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。