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MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史
道奇隊MVP三連星今天首度連成一條線，對響尾蛇隊之戰1局上，大谷翔平先敲出本季第44轟，接著貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）跟上，三人上演「背靠背靠背」開轟，締造道奇隊歷史。
大谷翔平昨天才締造第43轟、第43盜，成為大聯盟史上第一人，今天首打席就炸裂，從凱利（Merrill Kelly）手中敲出擊球初速108.9哩、飛行距離420呎的全壘打。
大谷翔平這一轟開啟三連星攻勢，下一棒貝茲敲出擊球初速101.1哩、飛行距離400呎的左外野全壘打，第三棒弗里曼則是一發擊球初速109.8哩、飛行距離437呎的中右外野全壘打，轉播主播立刻說：「這超夢幻。」
大谷翔平、貝茲、弗里曼三位年度MVP今年同在一隊後，今天是三人首度敲出「背靠背靠背」全壘打，而開賽連三打席開轟也是道奇隊史第一次。
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