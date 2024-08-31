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MLB／大谷翔平11次全壘打、盜壘同日上映 挑戰百年特殊紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
大谷翔平持續朝更多紀錄邁進。 路透社
大谷翔平持續朝更多紀錄邁進。 路透社

道奇巨星大谷翔平今天面對響尾完成1轟1盜壘，達成大聯盟史上首見「43轟43盜」的壯舉；數據專家藍斯（Sarah Langs）點出，暫居國聯全壘打的大谷翔平將挑戰睽違百年之久的罕見紀錄。

據統計，自從1900年以來僅有4人可以拿下聯盟全壘打王之外更跑出至少40次盜壘，分別是1912年史皮克（Tris Speaker）、1909年柯布（Ty Cobb）、1909年穆雷（Red Murray）和1903年謝卡德（Jimmy Sheckard）。

大谷翔平目前在國聯全壘打排行榜領先勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）6發，若保持8月的開轟節奏，很有機會加入上述4人行列。值得一提的是，在當時屬於「死球時代（Deadball Era）」，全壘打這類長打並非主流，而是更追求安打與速度；因此這4人即使榮登全壘打王，單季最高也不過10轟。

也因此，像大谷翔平這樣的現代超強力巨砲，不斷炸裂之餘還能展現出如此傲人的速度和盜壘技巧，可說是十分難得。

此外，藍斯也提到這是大谷翔平本季第11次單場出現全壘打和盜壘成功，僅次於1986年韓德森（Rickey Henderson）的13次、2023年亞古納（Ronald Acuna Jr.）和1973年邦茲（Bobby Bonds）的12次，有機會挑戰新紀錄。

加上今天的全壘打，大谷翔平生涯在大聯盟已經累積214轟，距離韓國強打秋信守保持的亞洲球員全壘打紀錄還差4轟。

成功

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