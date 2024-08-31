MLB／今永昇太優質先發收11勝 三振數創隊史22年最佳紀錄

前一場以7局好球拿下第10勝的小熊日籍強投今永昇太，今天再度壓制國民隊打線，主投6局失3分，只被打出4支安打還送出8次三振，防禦率微升到3.14，最終小熊以7比6險勝，今永昇太順利收下第11勝。

加上這8次三振，今永昇太目前先發25場累積148次三振，這是自2002年普萊爾（Mark Prior）之後，小熊新秀單季最多三振紀錄。

小熊此戰靠著第二局狂掃7分，讓今永昇太可說是吃下定心丸，在主投的後面3局都未失分；米勒（Tyson Miller）9局下準備關門，卻接連被擊出安打，一口氣掉了3分，讓比賽局勢更加緊張。湯普森（Keegan Thompson）接替上場送給克魯斯（Dylan Crews）關鍵三振，小熊才有驚無險收下4連勝。

賽後談到前3局的掉分，今永昇太表示自己有點難適應投手丘。「一直到第4局我才找到面對對方打擊者的感覺。」數據顯示，今永昇太此戰的四縫線直球均速為146.1公里，是本季第2慢，不過靠著投球策略運用，還是能夠控制住比賽。