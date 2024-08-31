MLB／大谷43轟、43盗同場到寫歷史 開轟球場拓展第29座

大谷翔平盜壘、全壘打同步推進「43」的這一天，差一點見證牛棚搞砸勝利，道奇隊9局下從10：5打到10：9驚險擊敗響尾蛇隊。

大谷今天4打數敲出2安打，首局敲出二壘打，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲，幫助道奇先馳得點。道奇第2局連3支安打開局、單局再攻下3分，大谷則是這一局挨觸身球上壘，隨後跑出本季第43盗。

大谷第4、6局都遭到三振，第8局面對塞瓦德（Paul Sewald），球數2好0壞後，一顆5號位的93哩直球遭大谷鎖定，掃出中左外野方向380呎陽春砲，這一轟降落響尾蛇隊大通球場（Chase Field），成為大谷大聯盟生涯開轟的第29座球場，也將道奇的領先擴大到10：5。

MAKING HISTORY.



THE FIRST 43/43 SEASON EVER BELONGS TO SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/4u56NT7TtM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月31日

道奇由老牌左投克蕭（Clayton Kershaw）先發，隊友雖早早就有火力相挺，但他的投球也很動盪，1局下丟掉2分，第2局再被首位打者卡洛爾（Corbin Carroll）掃出陽春砲，一發67.4哩的曲球遭到狙擊，隨後就因傷提前退場。

班達（Anthony Banda）把關9局下5分領先上演劇場，被敲4安打、失4分，包括蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）的兩分砲，搞到只剩1分領先，班達連續解決卡洛爾、吉洛梅（Luis Guillorme）驚險守成。