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MLB／洋基捕手換出場曲就敲雙響砲 魔性跳舞影片被翻出

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊菜鳥捕手威爾斯今天換上新的出場曲，立刻敲出生涯首次單場雙響砲。 路
洋基隊菜鳥捕手威爾斯今天換上新的出場曲，立刻敲出生涯首次單場雙響砲。 路

洋基隊菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）今天換上新的出場曲，立刻敲出生涯首次單場雙響砲，幫助球隊以6：3擊敗紅雀隊，更換曲目的原因是，年少輕狂拍攝的短影音又被球迷翻出，威爾斯跟隨音樂搖頭擺手的舞姿十分魔性。

根據「紐約每日新聞」報導，16歲的紐森（Maggie Newsom）在個人X上傳了一部短影片，挖出2020年威爾斯在個人Tiktok上傳的片段，影片中威爾斯突然跳下車，然後伴隨著電子樂樂團Bag Raiders的Shooting Stars一曲響起，開始跳舞。

這則影片昨天才剛上傳，今天洋基球場就響起同樣的音樂，紐森表示：「我覺得很有趣，這個影片怎麼能夠沒被人注意到？但我沒預料到（會成為威爾斯出場曲），這太瘋狂了。」

而威爾斯今天的表現也很瘋狂，4打數2安打、4分打點，他在3局下的兩分砲幫助洋基隊取得4：2領先，8局下又敲出兩分砲擴大優勢。

生涯首次敲出單場雙響砲，威爾斯表示：「結果確實是不錯，但我的打擊策略跟之前都一樣，對我來說沒有太大的不同。」

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）也繳出7局失2分的優質先發，被敲9支安打，另有5次三振，拿下本季第10勝。

史卓曼的失分能夠壓低也有守備幫忙，5局上伯利森（Alec Burleson）敲出右外野安打，想要直闖二壘，不料右外野手索托（Juan Soto）展現雷射肩，長傳二壘將滑過頭的伯利森成功觸殺。

索托展現美技後，洋基球場又響起「續簽索托！」的呼聲，索托聞言也只能與賈吉（Aaron Judge）相視而笑。

威爾斯 洋基 索托

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