中職／黃恩賜相隔709天奪勝 對戰張育成喊「好可怕」

賽後收到單場MVP通知，讓中信兄弟隊投手黃恩賜嚇了一跳，「我以為是象魔力…」，今天中繼2局無失分奪勝，是他相隔709天再嘗勝投資為，但他坦言中繼奪勝感覺不太一樣，也盼如果有機會，還是可以投回先發。

兄弟今天在新莊棒球場以3：1擊敗富邦悍將隊，兩位傷後復出的投手接力登板，象魔力先發4局失1分，無緣完成能取得勝投資格的5局投球；黃恩賜接手2局無失分，包括第5局面對張育成，以三壘方向滾地球抓下出局數。

「好可怕喔！」被問到面對張育成的感覺，黃恩賜的反應很直白，「大聯盟打者，站上去氣勢不太一樣。」可以成功解決他，他說：「今天都是丟伸卡，運氣比較好一點，下次說不定會逮到我。」

黃恩賜前一勝已是2022年9月21日，久違奪勝，黃恩賜坦言：「不是先發，感覺不太一樣，中繼只是完成賦予任務。」他也透露，如果有機會的話，還是希望可以回到先發，「目前先拉長局數。」