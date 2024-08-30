MLB／繼大谷後又1人20-20！天使游擊砲有望寫隊史新猷
天使隊今天以3：0在客場完封老虎隊，中止7連敗，陣中游擊手內托（Zach Neto）敲出本季第20轟，完成單季「20轟20盜」里程碑。
天使此役在4局上靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）二壘安打先馳得點，5局上內托敲出本季第20轟，再為天使追加分數。新秀右投寇扎諾維茲（Jack Kochanowicz）繳出6局無失分好投，奪下本季第2勝，也幫助天使在系列戰中免遭橫掃。
內托今賽前已累積23次盜壘，這場比賽開轟後本季來到20轟，成為繼大谷翔平之後，天使隊史第8位達成單季「20轟20盜」的打者，同時還是隊史第一位完成此紀錄的內野手。
此外，內托也是自1970年佛雷葛希（Jim Fregosi）擊出22轟以來，天使再出現單季敲出20轟以上的游擊手，本季天使還剩下28場比賽，內托有望打破紀錄，甚至將數據向上堆高。
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