MLB／首位義大利本土投手登大聯盟 第一位野手是前兄弟洋砲
今日天使隊宣布將22歲左投阿德蓋利（Sam Aldegheri）叫上大聯盟，他成為大聯盟史上第1位土生土長的義大利籍投手，而首位在義大利出生、成長的野手則是曾效力中信兄弟的洋砲里迪（Alex Liddi）。
根據《The Athletic》報導，阿德蓋利出生在義大利的維羅納（Verona），他的生活環境注定了他的棒球之路，生在足球大國，阿德蓋利一家竟住在棒球場附近，父母也因為工作繁忙無暇帶他們去看足球，所以他與哥哥倆人順理成章成了棒球員。
阿德蓋利在哥哥以及教練的指導下開始投球，也在Youtube上知道了MLB的存在，他對大聯盟的印象是來自道奇隊名將，同樣也是左投的克蕭（Clayton Kershaw）。而他在15歲前往西班牙比賽時，被皇家隊的球探注意到，並被告知有機會進入職棒，從那時阿德蓋利就確立了要前進職棒的夢想。
最後阿德蓋利被費城人駐歐球探挖掘，2019年被以21萬美金（當時匯率約663萬台幣）簽下，不過2020賽季因疫情延宕，2021才是他職業生涯的起點。雖然在進入職棒前2年都有傷病，不過阿德蓋利的大聯盟夢總算在今天成真，上個月天使隊從費城人手中交易來了阿德蓋利，1個月後便將他叫上大聯盟。阿德蓋利對自己非常有信心：「我百分之百相信我有辦法站上大聯盟，我活著就是為了成為大聯盟球員。」
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