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MLB／費城人沃克遭拔先發調往牛棚 教頭：球隊時間有限

聯合新聞網／ 綜合報導
沃克近期表現不佳，被教練團移往牛棚。 法新社
沃克近期表現不佳，被教練團移往牛棚。 法新社

費城人「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）前次先發遭到太空人打爆，總教練湯姆森（Rob Thomson）受訪表示，將解除沃克的先發任務，將其調往牛棚。

湯姆森說明了為何會下此決定：「他正在嘗試拉高自己的球速，但我們沒有足夠的時間，我們老早就中斷這個項目了。我想如果他有個完整的休賽季，我們會更有機會看到他的進步。」沃克在此前已連2場先發責失6分，本季防禦率高達6.50，連2場先發狂失6分，5月後甚至未再奪勝，吞了一波6連敗。

大聯盟從9月開始，26人名單將可擴編制28人，其中投手限制也從最多13人增加至14人，根據《The Athletic》費城人隨隊記者蓋爾布（Matt Gelb）報導，沃克9月或許只會在賽況已底定的情況下登板，費城人也會利用這次人員擴編來給他位置。

湯姆森仍表示，球團相信沃克在明年球季還是能成為一位吃局數能力優異的投手，「沃克會擺脫困境的，並且投出好比賽。」。不過有趣的是，根據蓋爾布在文中所述，費城人若現在就釋出沃克，球團還需支付沃克約3900萬美元（12.4億台幣）的薪資。大聯盟目前為了釋出球員所支付的最高費用，是2017年紅襪釋出「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）所支付的4830萬美元（約15.4億台幣）。

大聯盟 沃克 費城人

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