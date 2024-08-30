MiLB／沙子宸1A先發挨2轟吞敗 9月1日與U23中華隊會合

旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸返台前最後一場1A出賽，今天先發投3.2局挨2轟、失5分，承擔敗投；沙子宸入選U23世界盃棒球賽代表隊，預計9月1日與球隊會合、出發中國備戰。

沙子宸今天在小聯盟1A先發對洛杉磯天使隊，沙子宸1局上2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，2局上被首名打者敲出三壘打，接著被敲安打先掉1分，1人出局後被佛羅雷斯（Randy Flores）敲出2分砲。

沙子宸3局上也有狀況，先被敲出2支安打失掉1分，2人出局後再被迪赫素斯（Randy De Jesus）敲出陽春砲，沙子宸4局上續投，2人出局後退場。

沙子宸今天總計用67球投3.2局，被敲出7支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉5分責失分，球隊終場以5比9吞敗，沙子宸承擔敗投，賽後防禦率6.33。

沙子宸入選U23世界盃棒球賽中華代表隊，教練團表示，還要等沙子宸向球隊報到定位才會確定；由於沙子宸今天還有出賽，預計向代表隊報到的時間也會稍微再往後延，預計9月1日與球隊機場會合、直接出發赴中國備戰。