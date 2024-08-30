MiLB／沙子宸1A先發挨2轟吞敗 9月1日與U23中華隊會合
旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸返台前最後一場1A出賽，今天先發投3.2局挨2轟、失5分，承擔敗投；沙子宸入選U23世界盃棒球賽代表隊，預計9月1日與球隊會合、出發中國備戰。
沙子宸今天在小聯盟1A先發對洛杉磯天使隊，沙子宸1局上2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，2局上被首名打者敲出三壘打，接著被敲安打先掉1分，1人出局後被佛羅雷斯（Randy Flores）敲出2分砲。
沙子宸3局上也有狀況，先被敲出2支安打失掉1分，2人出局後再被迪赫素斯（Randy De Jesus）敲出陽春砲，沙子宸4局上續投，2人出局後退場。
沙子宸今天總計用67球投3.2局，被敲出7支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉5分責失分，球隊終場以5比9吞敗，沙子宸承擔敗投，賽後防禦率6.33。
沙子宸入選U23世界盃棒球賽中華代表隊，教練團表示，還要等沙子宸向球隊報到定位才會確定；由於沙子宸今天還有出賽，預計向代表隊報到的時間也會稍微再往後延，預計9月1日與球隊機場會合、直接出發赴中國備戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言