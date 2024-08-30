快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

MLB／道奇14安先發9棒8人有份 唯一沒上「安打列車」是大谷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇今天先發9棒有8人敲安，唯一沒跟上「安打列車」的選手就是大谷翔平。 路透
道奇今天先發9棒有8人敲安，唯一沒跟上「安打列車」的選手就是大谷翔平。 路透

道奇隊今天以6：3擊敗金鶯隊，打線敲出14支安打，先發9棒有8人敲安，唯一沒跟上「安打列車」的選手就是大谷翔平，5打數繳白卷、吞下1次三振。

大谷此役5打席有4打席是打向外野的飛球遭到接殺，第2局先把第1球打成界外，接下來兩球都未出棒被判好球遭到三振。

道奇第2局靠泰勒（Chris Taylor）得點圈安打開張分數，第4局泰勒的安打開啟攻勢，勒克斯（Gavin Lux）的場地二壘打形成一、三壘有人，巴恩斯（Austin Barnes）二壘打先攻下2分，下一棒大谷擊出中外野飛球遭到接殺，貝茲（Mookie Betts）、羅哈斯（Miguel Rojas）的安打再各挹注1分打點，道奇攻下4分大局。

金鶯菜鳥左投波維奇（Cade Povich）先發3.1局被敲10安打、失5分，吞下敗投，本季已累積1勝7敗、防禦率6.58。

道奇由米勒（Bobby Miller）先發5局失3分，第5局投出觸身球、四壞球保送後，被考瑟（Colton Cowser）掃出三分砲。

道奇 金鶯

延伸閱讀

MLB／大谷不守備能拿MVP？名記聲援：達成紀錄能終結質疑

MLB／兒子「搶劫」手套換大谷公仔 道奇投手：沒耶誕禮物了

中職／安打王邱智呈包辦5分打點 獅隊先發9棒安打屠鷹

MLB／球迷瘋搶限量愛犬搖頭娃娃 大谷嚇到：以為有特別活動

相關新聞

MLB／道奇14安先發9棒8人有份 唯一沒上「安打列車」是大谷

道奇隊今天以6：3擊敗金鶯隊，打線敲出14支安打，先發9棒有8人敲安，唯一沒跟上「安打列車」的選手就是大谷翔平，5打數繳...

MLB／兒子「搶劫」手套換大谷公仔 道奇投手：沒耶誕禮物了

大谷翔平與愛犬Decoy的搖頭娃娃，在昨天造成道奇球場排隊人潮，其中限量的金色版更是搶手，道奇投手凱利（Joe Kell...

MLB／大谷翔平、賈吉誰更棒？貝茲當公道伯：兩人都很偉大

隨著道奇隊大谷翔平邁向「50轟、50盜」球季，洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）有望再次挑戰62轟的美聯紀錄，孰優...

MLB／大谷不守備能拿MVP？名記聲援：達成紀錄能終結質疑

道奇隊日籍球星大谷翔平本季專職指定打擊出賽，目前已累積「42轟42盜」，將挑戰前無古人「50轟50盜」偉業，目前也是國聯MVP熱門人選。不過有媒體和球員認為沒守備不該拿MVP，《The Athleti

韓職／這球有意識滾上牆？NC恐龍洋砲超神奇二壘打

昨天的韓職斗山熊與NC恐龍隊之戰出現神奇一幕，洋砲戴維森（Matt Davidson）在1局下敲出的滾地球彷彿有自主意識...

MLB／巴特勒3響砲成空包彈！ 運動家牛棚失火遭紅人再見安

運動家隊作客紅人隊3連戰的最後1場比賽，運動家開路先鋒巴特勒（Lawrence Butler）雖然上演單場3響砲，但自家牛棚狂失6分放火，最終被紅人佛瑞多（TJ Friedl）敲出再見安打，紅人最終以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。