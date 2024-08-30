MLB／道奇14安先發9棒8人有份 唯一沒上「安打列車」是大谷

道奇隊今天以6：3擊敗金鶯隊，打線敲出14支安打，先發9棒有8人敲安，唯一沒跟上「安打列車」的選手就是大谷翔平，5打數繳白卷、吞下1次三振。

大谷此役5打席有4打席是打向外野的飛球遭到接殺，第2局先把第1球打成界外，接下來兩球都未出棒被判好球遭到三振。

道奇第2局靠泰勒（Chris Taylor）得點圈安打開張分數，第4局泰勒的安打開啟攻勢，勒克斯（Gavin Lux）的場地二壘打形成一、三壘有人，巴恩斯（Austin Barnes）二壘打先攻下2分，下一棒大谷擊出中外野飛球遭到接殺，貝茲（Mookie Betts）、羅哈斯（Miguel Rojas）的安打再各挹注1分打點，道奇攻下4分大局。

金鶯菜鳥左投波維奇（Cade Povich）先發3.1局被敲10安打、失5分，吞下敗投，本季已累積1勝7敗、防禦率6.58。

道奇由米勒（Bobby Miller）先發5局失3分，第5局投出觸身球、四壞球保送後，被考瑟（Colton Cowser）掃出三分砲。