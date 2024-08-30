MLB／大谷不守備能拿MVP？名記聲援：達成紀錄能終結質疑

道奇隊日籍球星大谷翔平本季專職指定打擊出賽，目前已累積「42轟42盜」，將挑戰前無古人「50轟50盜」偉業，目前也是國聯MVP熱門人選。不過有媒體和球員認為沒守備不該拿MVP，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）則撰文為大谷發聲。

大都會隊播客節目「Rock on Mets」主持人芬克爾斯坦（Ryan Finkelstein）日前提出，大都會游擊手林多（Francisco Lindor）比大谷更值得國聯年度MVP，因為大谷只是DH，每場只打7到10分鐘，不用像林多一樣守備，且過去沒DH拿MVP的例子。

《The Athletic》知名記者羅森索撰文反對這個說法，他認為大谷目前因右手肘傷勢無法二刀流，只能專注打擊，但打擊數據遠勝其他球員，即使過去沒出現過DH拿MVP的例子，不過規則上來說，DH也可以是MVP候選人，這代表聯盟允許這種可能性。

羅森索也提出問題，「國聯目前有哪位球員能取代大谷成為MVP？」大谷整體攻擊指數（OPS）0.999是國聯第1，進攻重要性遠優於守備，目前正挑戰史無前例「45轟45盜」和「50轟50盜」。如果能達成其中一項，就像賈吉（Aaron Judge）62轟一樣，難以否定紀錄和大谷，「當大谷達成史無前例紀錄後，就能讓反對聲音消失，終結外界質疑。」