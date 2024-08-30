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韓職／這球有意識滾上牆？NC恐龍洋砲超神奇二壘打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
NC恐龍洋砲敲出一支自動「滾上牆」的超神奇二壘打！ 截圖自影片
NC恐龍洋砲敲出一支自動「滾上牆」的超神奇二壘打！ 截圖自影片

昨天的韓職斗山熊與NC恐龍隊之戰出現神奇一幕，洋砲戴維森（Matt Davidson）在1局下敲出的滾地球彷彿有自主意識，一路沿著左外野護牆滾動「逆流」而上，最終彈到全壘打牆外，照判定是一支場內二壘安打。

NC恐龍昨天以10：2擊敗斗山熊，其中1局下2出局後，戴維森上場打擊敲出一顆左外野靠近線邊的滾地球，壘審判定是界內球後，球卻一路往界外滾動，並沿著觀眾席的護牆斜坡一路往上跑，滾到最上面才彈到全壘打牆外。

戴維森看到這一球也一臉疑惑，跑過一壘壘包後放緩腳步，站上二壘，照規定是場地二壘安打，而後續他也靠隊友安打回來得到球隊第1分。

戴維森過去在大聯盟6年敲出54轟，2023年在日職廣島隊敲出19轟，今年球季轉戰韓職為NC恐龍隊敲出37轟，暫居全壘打王，擊球初速不時來到180公里，也難怪能敲出「逆流而上」的強勁滾地球。

NC恐龍

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