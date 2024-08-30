MLB／不是盲盒！大谷與愛犬公仔金色版 外盒藏「爪」

大谷翔平與愛犬Decoy的搖頭娃娃，在昨天造成道奇球場排隊人潮，也無意外今天在eBay網站上已有不少搖頭公仔上架高價販售，稀有的金色版公仔細節曝光，原來在外盒上就可以窺見，限量版隱藏著一個狗狗腳爪的圖案。

大谷與Decoy的搖頭公仔為昨天道奇主場賽事的進場禮，一般款為正常配色，還有異色版的限量款全身都是金色，官方並未公布4萬份裡有多少是金色版；今年5月同樣發放4萬支大谷搖頭公仔的主題日，當時正常版為主場白色球衣，限量版為1700支客場灰色球衣。

昨天就有球迷在打探，有沒有從外盒判斷一般款、限量款的方式，得到回覆是只能打開一點點角落偷看。eBay一夜上架不少大谷搖頭公仔，球迷也從中注意到細節，原來金色版的外盒在一顆粉色球體印刷上有爪子圖案，讓球迷直呼這細節太可愛。