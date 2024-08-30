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MLB／巴特勒3響砲成空包彈！ 運動家牛棚失火遭紅人再見安

聯合新聞網／ 綜合報導
佛瑞多敲出再見安打後被隊友潑飲料慶祝。 美聯社
佛瑞多敲出再見安打後被隊友潑飲料慶祝。 美聯社

運動家隊作客紅人隊3連戰的最後1場比賽，運動家開路先鋒巴特勒（Lawrence Butler）雖然上演單場3響砲，但自家牛棚狂失6分放火，最終被紅人佛瑞多（TJ Friedl）敲出再見安打，紅人最終以10：9逆轉奪勝，成功避免橫掃。

運動家全場敲出14支安打攻下9分，巴特勒本場的3支全壘打總共包辦4分打點，個人近3場比賽狂轟5發全壘打。布雷戴（JJ Bleday）4局上也有開轟表現。紅人部分，前8局雖僅敲出5支安打，但靠著班森（Will Benson）與史蒂芬森（Tyler Stephenson）的陽春砲，以及6局下半靠著運動家牛棚連續保送與高飛犧牲打，不靠任何安打就攻下3分，有著7分進帳。

9局上半紅人7：6領先的狀況下推派狄亞茲（Alexis Diaz）救援，結果先被巴特勒打出本場第3支全壘打，又在二三壘有人局面被布朗（Seth Brown）掃出2分打點安打，局面一下子變成9：7落後，狄亞茲1個出局數都沒抓到就失了3分，黯然退場。

運動家牛棚炸鍋，巴特勒3響砲成空響。 法新社
運動家牛棚炸鍋，巴特勒3響砲成空響。 法新社

9局下半運動家2分領先，換上年輕新秀霍爾曼（Grant Holman）上場關門，紅人靠著連續安打與保送堆滿壘包，此時史蒂芬森敲出三游間穿越安打，雙方分差僅剩1分，接著輪到佛瑞多（TJ Friedl）打擊，一棒打穿一二壘防線，形成一支2分打點的再見安打，霍爾曼同樣1個人都沒解決，吞下生涯首次的救援失敗。不過賽後兩隊今年勝率都未滿5成，晉級季後賽的機會已十分渺茫。

巴特勒 紅人 運動家

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