MLB／兒子偷手套去換大谷公仔 道奇投手：今年沒耶誕禮物了

大谷翔平與愛犬Decoy的搖頭娃娃，在昨天造成道奇球場排隊人潮，其中限量的金色版更是搶手，道奇投手凱利（Joe Kelly）被直擊以實戰手套用球迷交換金色版公仔，今天凱利曝光更多細節，原來這筆交易是兒子諾克斯（Knox Kelly）自己完成的。

這則影片中曝光，當時一位球迷開箱拿到金色版公仔，諾克斯從父親手上搶過手套，眼巴巴望向父親，得到許可後，才由老爸將手套扔上觀眾席，向球迷換到這支公仔，隨後也拿著公仔找上大谷合影，並且請大谷在公仔上簽名。

Joe kelly 🤣



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凱利透露，諾克斯想要這支公仔，看到有球迷拿到後，一開始提出的交易條件是簽名球和簽名球帽，但交易並未成功，球迷想要的東西是實戰手套，隨後就看到諾克斯跑到父親身邊，一把拿走手套。

凱利雖然手套被兒子拿去換大谷公仔甚麼都沒得到，到他寄出因為讓出背後獲得大谷送的保時捷已經超賺。 美聯社

凱利表示，吃飯的工具被自己兒子給偷了，「我本來有兩個手套，但現在剩下一個了，他用我的東西去交易，大谷公仔現在是諾克斯的財產，我什麼都沒拿到。」但他說，兒子開心，自己就開心，「他到處在炫耀，跟這裡的人、學校的人講這件事，應該也有跟她媽講吧！」

凱利笑說，「他很興奮，但我告訴他，今年沒有耶誕禮物囉！這就是提前4個月送到的耶誕禮物，但我想這會是諾克斯最棒的回憶了吧。」