MLB／道奇王牌葛拉斯諾復健進度慢 教頭仍盼季後賽前歸隊
道奇隊王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）17日因右手肘肌腱炎，進入15天傷兵名單。不過葛拉斯諾復健狀況不如預期，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則期望他季後賽前能歸隊。
葛拉斯諾過去傷病史豐富，本季主投134局已創個人生涯新高，這次進入傷兵名單，復健進度相當緩慢，目前還沒在牛棚練投，明天會進行傳接球練習，9月初再安排一次。
羅伯茲受訪時被問到，葛拉斯諾是否有望在季後賽前歸隊，他表示，「有很多變數，但我認為球團內所有人都抱持希望。這取決他的感覺和復健過程，他好幾天沒投球，又快到賽季尾聲，時間確實非常緊迫。」
葛拉斯諾本季先發22場，主投134局送出168K，防禦率3.49，每局被上壘率0.95，被打擊率0.190。
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