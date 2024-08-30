MLB／若當主席最想做的事 費城人球星：萬年爛隊強制換老闆

如果你是大聯盟主席，最想改變哪項規定？費城人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）有創見，提議若一支球隊長期處於失敗，應要求老闆出售球隊，「就跟選手表現不佳可能會被開除或下放一樣。」

卡斯特蘭諾斯被問到這道假設性問題，答案出乎意料，他並非想要改變哪項現行棒球規定，而是提出革命性構想，他說：「我想改變的是，球隊經營權不會因為長期輸球而有任何嚴重後果這件事。」

卡斯特蘭諾斯指出，「就像選手在大聯盟，會因表現不佳被下放或釋出，改給其他人機會；如果球隊表現不佳，也應該讓其他人有機會可以從他們手中買走球隊。」

卡斯特蘭諾斯的發言一出，運動畫刊記者菲利普斯（Ryan Phillips）說：「白襪和運動家老闆應該會對他的提議嚇到發抖。」