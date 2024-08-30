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MLB／大谷翔平、賈吉誰更棒？貝茲當公道伯：兩人都很偉大

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「谷賈之爭」誰比較好再次掀起討論，道奇的貝茲跳出來說公道話。 美聯社
「谷賈之爭」誰比較好再次掀起討論，道奇的貝茲跳出來說公道話。 美聯社

隨著道奇隊大谷翔平邁向「50轟、50盜」球季，洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）有望再次挑戰62轟的美聯紀錄，孰優孰劣的「谷賈之爭」再次掀起討論，道奇的貝茲（Mookie Betts）跳出來說公道話：「兩個人都很偉大。」

大谷翔平今年專心打擊，敲出42轟、跑出42次盜壘，攻擊火力腳程都是歷史頂尖水準，而賈吉也己經累積51轟，有機會挑戰2022年他自己敲出的62轟美聯最多紀錄。

兩人雖然分處國聯、美聯，但史詩級成績仍舊被拉在一起比較，貝茲在接受「B/R Walk-Off」podcast訪問時表示：「我不認為一定要有誰比誰更好。」

貝茲解釋，兩人的目前的成就都同樣偉大，「我認為我們應該欣賞這樣的偉大成就，這樣的成就我不確定之後還看不看得到。」

對於兩人被放在一起比較，貝茲也說：「我能理解這樣的討論，但我不認為這個討論對兩人是公平的，因為我認為他們是可以同時存在的。」

貝茲也指出，皇家隊的惠特（Bobby Witt Jr.）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）也都打出很精采的賽季。

大谷翔平 貝茲 賈吉

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