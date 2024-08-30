MLB／紅襪老將希爾重返大聯盟1.1局0失分 連20年有登板紀錄

紅襪隊今天在主場迎戰藍鳥隊，同時也是3連戰最終戰，藍鳥靠著先發投手弗朗西斯（Bowden Francis）7局僅挨1安無失分的好投，以2：0完封紅襪避免遭到橫掃的命運。而紅襪甫簽下的44歲老將希爾（Rich Hill）今天則中繼上陣，繳出1.1局無失分的好表現，正式向球迷宣告他的回歸。

藍鳥在3局上就率先突破紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford）的投球，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1支飛越中外野手頭頂的二壘安打替藍鳥先馳得點，6局上克萊門特（Ernie Clement）一樣用二壘安打送回壘上隊友。總計克勞佛先發6.2局掉2分，但不敵弗朗西斯7局無失分的好投，前5局甚至還是無安打狀況，直到第6局才被索加德（Nick Sogard）敲安破功 。

小葛雷諾二壘安打替藍鳥先馳得點。 路透

紅襪先發克勞佛留下殘壘退場後，教練團決定推派希爾接替投球，而他先是以1顆位移幅度極大的橫掃球三振瓦修（Dalton Varsho），隨後在第8局又投出三上三下，復出首戰繳出1.1局2K無失分的表現，7局化解危機退場時現場響起如雷的歡呼聲。不過紅襪仍遭到藍鳥完封吞敗。

希爾2023年效力海盜隊與教士隊，不過自去年球季結束後就一直是自由身，直至今年8月才與紅襪簽下小聯盟約，今天重返大聯盟也讓他連續20個球季在大聯盟有登板紀錄，同時與紅襪蝴蝶球名將威克菲德（Tim Wakefield）成為紅襪隊史唯二超過44歲登板的投手。藍鳥目前仍在美東墊底，而紅襪持續朝著外卡名額努力，目前距離外卡門票還有3.5場的勝差。