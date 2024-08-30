MLB／席格轟出大聯盟新紀錄 助遊騎兵橫掃白襪
遊騎兵隊今天與白襪隊進行3連戰最終戰，遊騎兵靠著陣中明星游擊手席格（Corey Seager）的生涯200轟，與強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）繳出7局10K無失分好投，終場以2：1橫掃白襪主場，且席格還完成了一項大聯盟首見紀錄。
席格在4局上狙擊白襪先發投手納斯崔尼（Nick Nastrini），右外野陽春砲替遊騎兵先馳得點，這不只是他本季第30轟，同時也是史上第15位達陣生涯200轟紀錄的游擊手，更是其中的第1位左打。隨後遊騎兵在7局上再靠著朗福德（Wyatt Langford）的滾地球添得1分。
白襪始終無法突破伊瓦迪的封鎖，直到9局下面對遊騎兵明星終結者耶茨（Kirby Yates），靠著班寧坦迪（Andrew Benintendi）的陽春砲追回1分，不過耶茨及時回穩，最終連抓2個出局守住勝利，收下本季第25次救援成功，先發好投的伊瓦迪本季也進入10勝俱樂部，白襪納斯崔尼雖繳出6局失1分的好投，但仍悲情吞下6連敗，生涯首勝尚未開胡。
遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）對子弟兵表現十分滿意：「伊瓦迪穩定表現了7局，他成功達成了投球任務。」伊瓦迪則歸功於隊友：「席格8月打了10轟，我很開心能天天看他比賽。」悲情吞敗的納斯崔尼則說：「我確實有些失誤，但大部分都能安全下庄。」這場比賽也是白襪在這個低迷球季的第104敗。
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