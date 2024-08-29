MLB／大谷翔平帶「彈額頭」完美開球 事前準備練習3星期

美國職棒洛杉磯道奇隊28日為日本球星大谷翔平舉行搖頭娃娃日，他帶著愛犬「彈額頭」為比賽開球。大谷翔平事後說，雖然很緊張，但很高興「彈額頭」完美地完成任務，還透露為了這一天練習了大約3星期。

日媒Sponichi Annex報導，洛杉磯道奇隊28日在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，大谷翔平擔任第1棒指定打擊，並以本季的第4支首打席全壘打，達到本季第42轟。此外，他在比賽中還打出2支安打並完成2次盜壘，成為歷史上第2位達成42-42成就的成員，洛杉磯道奇最終上演逆轉勝。

除此之外，洛杉磯道奇隊這一天還對4萬名觀眾發放「大谷翔平與愛犬Decoy」搖頭娃娃，球場外一大早就排起超長人龍，掀起「大谷熱潮」。大谷翔平也帶著「彈額頭」一同來到球場，並在官方社群媒體X上展示他手持超稀有金色版搖頭娃娃，與「彈額頭」微笑合影的照片。

官媒攝影師把金色搖頭娃娃遞給大谷翔平，還特別近拍「彈額頭」，來一個超可愛近距離爆擊。

搖頭娃娃日通常會請選手的家人參加開球儀式，不過對大谷來說，「彈額頭」也是他的家人，因此由穿著球衣的「彈額頭」出席開球儀式。牠叼著球從投手丘直奔本壘板的大谷，完美完成開球任務。大谷也高興地與「彈額頭」擊掌，接受觀眾的掌聲和歡呼，溫馨的一幕讓現場氣氛變得熱烈起來。

大谷賽後對「彈額頭」的表現感到滿意，表示「比打擊時更緊張，終於鬆了一口氣。彈額頭表現得很棒，很高興牠完成任務」，他還透露，為了訓練「彈額頭」叼起球後能夠筆直地跑向大谷，「練習了大約3星期」。

他表示，「彈額頭」之前來過球場預演過一次，為了獎勵牠表現得這麼棒，會給「彈額頭」買好吃的零食，寵愛之情溢於言表。

這一天共有5萬3290名球迷到現場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）被問到大谷和「彈額頭」的表現，哪一個比較令人印象深刻，笑答是「彈額頭」，表示「看到牠經過這麼多訓練很感動，不過，畢竟是翔平的狗，沒什麼好驚訝的」。