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MLB／球迷瘋搶限量愛犬搖頭娃娃 大谷嚇到：以為有特別活動

聯合新聞網／ 綜合報導
球迷排隊搶大谷翔平限量搖頭娃娃。 美聯社
球迷排隊搶大谷翔平限量搖頭娃娃。 美聯社

今天是大谷翔平限量公仔發放日，球場出現滿滿排隊人潮，大谷受訪時坦言嚇到，還以為有其他特別活動。

道奇球團今天發放大谷與愛犬Decopin造型的金色搖頭娃娃，儘管部分網友嘲笑外型不好看，長得像美國總統柯林頓（Bill Clinton），但只有4萬名觀眾能拿到，非常有收藏價值，甚至有球迷提前12小時到球場排隊，球團在比賽開始前7小時開始發送，以緩解排隊人潮。

本場比賽吸引5萬3290人進場，大谷也感謝球迷們相挺，「這是球員的榮幸，觀眾越多，球員打球動力就越大。」對於限量搖頭娃娃吸引大批人潮，大谷表示，「當我抵達球場時，我也有點驚訝，還以為有什麼特別活動。」

大谷翔平本場比賽4打數2安打，包含1發首打席全壘打，還上演2次盜壘成功。大谷本季已累積42轟42盜，持續朝「50轟50盜」偉業邁進。

大谷翔平 道奇

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