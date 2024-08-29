MLB／砸到大谷的光芒左投被網友出征 連妻子與新生兒都遭威脅

道奇隊日本球星大谷翔平日前被光芒後援左投勒夫雷迪（Richard Lovelady）觸身球砸中左手腕，賽後勒夫雷迪的社群媒體X帳號被網友出征到刪除，甚至連其愛妻都不堪其擾，爆料自己收到死亡威脅。

本月26日，大谷被勒夫雷迪一顆內角伸卡球打中左手，但並無大礙，持續留在場上，不過勒夫雷迪向主審爭論大谷是否出棒，但裁判仍維持觸身球判決。賽後勒夫雷迪遭到許多球迷出征，導致他關閉X帳號，僅留下IG。

勒夫雷迪妻子與孩子的人身安全也遭威脅，妻子發表聲明表示沒有必要散布仇恨。 截自勒夫雷迪妻子個人IG

然而今天勒夫雷迪的妻子IG限時動態指出，自己受到網友的死亡威脅，甚至揚言要綁架他們6個月大的小孩。限時動態中的聲明提到：「你們大可躲在手機、電腦後面，但我老公是萬中選一的那個人，他值得所有讚賞與祝賀，這（觸身球）都只是棒球的一部份。我的家人是我最珍貴的事物，試圖威脅並駭進我的帳號是僭越界的行為。這個帳號會被我永久移除，你們把我的回憶與好友都奪走了，還以我的名義向其他人發送訊息，這是完全無法接受的。」最後也附上了自己的新帳號，並表示：「沒有必要去散布仇恨。」而勒夫雷迪也在自己的IG轉發限時動態，聲援自己與妻子。