MLB／天使失去大谷翔平有夠慘 近25年首次分區墊底倒數

天使近況不振，今天在底特律又以2：3不敵老虎隊，吞下7連敗後掉到54勝79敗，在美聯排名倒數第2、大聯盟倒數第4；失去「二刀流」巨星大谷翔平的天使，必須想辦法在最後29場例行賽改變命運，才能逃過近25年首次分區墊底命運。

天使先發投手坎寧（Griffin Canning）今天投5局失3分，戰績掉到4勝12敗，和安德森（Tyler Anderson）並列隊上最多敗投手，不過安德森目前10勝、防禦率3.41、奪三振122次都是天使投手最佳紀錄。

老虎先發投手前田健太中繼4.1局，6局上兩出局後因隊友失誤，再被莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出兩分砲，失兩分（非自責）奪勝，戰績變成3勝6敗、防禦率6.14。

大谷過去效力天使6年打擊率2成74、171支全壘打、437分打點，另有38勝19敗、防禦率3.01，從2021年起都是隊上打點最多，全壘打、安打數有兩次領先，去年更是打擊四冠王。

投球數據部分，大谷從2021年起，連續3年勝場數是天使最多，有兩次奪三振領先，2022年更是隊上投手三冠王。

天使走了大谷，本季才接任的總教練華盛頓怎麼樣都補不上這個洞。 美聯社

天使去年季後完全留不住大谷，新任總教練華盛頓（Ron Washington）在新球季開打前強調，會全力補強大谷留下的大洞，目前不但沒有太大效果，整體表現甚至更慘，尤其近15戰苦吞13敗，向季後賽說再見已經進入倒數階段。

天使在分區落後排名第4的運動家隊4場勝差，放眼大聯盟只贏洛磯、國民隊和慘吞103敗的白襪隊；回顧天使隊史，最近一次在分區墊底已是1999年，當時還是美聯西區只有4隊的年代，從今年戰況看來，大谷過去投打真的貢獻很多。