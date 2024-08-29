MLB／守護者菜鳥敲關鍵超前安 皇家美中王位只坐一天

守護者隊與皇家隊在今日進行4連戰的最後一場交手，守護者全場苦苦追趕，最終靠著菜鳥諾爾（Jhonkensy Noel）在7局下的超前安打逆轉戰局，終場以7：5收下勝利，避免系列賽在主場被橫掃，也重新在美聯中區獨居第ㄧ。

皇家首局靠著麥西（Mike Massey）與帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）的全壘打先馳得點，惠特（Bobby Witt Jr.）3局上也掃出近5場比賽的第3轟。守護者在第1、第5局都有分數進帳，不過攻勢皆無法有效串連，5局結束以3：2落後。

皇家重砲帕斯昆汀賽後也表示，這樣的競爭非常有趣。 路透

6局上皇家又進帳2分，守護者直到7局下才吹起反攻號角，B.奈勒（Bo Naylor）敲出陽春全壘打，隨攻勢不斷，皇家即使換投也壓不住對手反攻，J.奈勒與布瑞南（Will Brennan）敲出安打終於追平戰局，而下一棒的菜鳥諾爾一棒敲出超前分安打，守護者終於在第7局取得首次領先，8局下半再以高飛犧牲打增添保險分，最終順利贏球躲過主場被橫掃。

守護者贏球後以76勝58敗重新獨居美聯中區龍頭；至於皇家以1場勝差持續緊跟在後，美聯外卡也排行第2，目前仍保有季後賽門票。今天敲出4支4的帕斯昆汀也喊話：「這會是非常有趣的一個月，我們得到了對彼此的尊重。」