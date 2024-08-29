快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／守護者菜鳥敲關鍵超前安 皇家美中王位只坐一天

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者菜鳥諾爾建功，關鍵超前安打讓守護者帶走勝利。 美聯社
守護者菜鳥諾爾建功，關鍵超前安打讓守護者帶走勝利。 美聯社

守護者隊與皇家隊在今日進行4連戰的最後一場交手，守護者全場苦苦追趕，最終靠著菜鳥諾爾（Jhonkensy Noel）在7局下的超前安打逆轉戰局，終場以7：5收下勝利，避免系列賽在主場被橫掃，也重新在美聯中區獨居第ㄧ。

皇家首局靠著麥西（Mike Massey）與帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）的全壘打先馳得點，惠特（Bobby Witt Jr.）3局上也掃出近5場比賽的第3轟。守護者在第1、第5局都有分數進帳，不過攻勢皆無法有效串連，5局結束以3：2落後。

皇家重砲帕斯昆汀賽後也表示，這樣的競爭非常有趣。 路透
皇家重砲帕斯昆汀賽後也表示，這樣的競爭非常有趣。 路透

6局上皇家又進帳2分，守護者直到7局下才吹起反攻號角，B.奈勒（Bo Naylor）敲出陽春全壘打，隨攻勢不斷，皇家即使換投也壓不住對手反攻，J.奈勒與布瑞南（Will Brennan）敲出安打終於追平戰局，而下一棒的菜鳥諾爾一棒敲出超前分安打，守護者終於在第7局取得首次領先，8局下半再以高飛犧牲打增添保險分，最終順利贏球躲過主場被橫掃。

守護者贏球後以76勝58敗重新獨居美聯中區龍頭；至於皇家以1場勝差持續緊跟在後，美聯外卡也排行第2，目前仍保有季後賽門票。今天敲出4支4的帕斯昆汀也喊話：「這會是非常有趣的一個月，我們得到了對彼此的尊重。」

守護者 皇家

相關新聞

MLB／大谷愛犬相伴火力全開 1轟2盜邁向史上首次50-50

道奇隊巨星大谷翔平今天賽前帶著愛犬Decoy亮相，笑得相當開心，對金鶯隊3連戰第2戰開打後，打擊手感也很好，首局首打席全...

MLB／大谷與愛犬上演完美開球 自爆為此訓練3周「比打擊緊張」

道奇隊日本球星大谷翔平，今天帶著愛犬「Decopin（日語「彈額頭」之意，英文名取作「Decoy」）」，一同現身球場。Decopin也與大谷完成了今天的開球儀式。賽後大谷受訪時透露，其實很對於這次開球

MLB／卡洛爾單場雙響！ 夯逆轉滿貫砲助響尾蛇氣走大都會

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感持續火燙，今天面對大都會隊，8下轟出逆轉滿貫砲，用單場雙響砲表現，幫助球隊以8：5險勝。 響尾蛇2局下靠吉洛梅（Luis Guill

MLB／支持林多拿MVP而不是大谷 響尾蛇球員：他每天都守備

道奇隊日本球星大谷翔平日前成為史上最速「40轟40盜」球員，他也是本季國聯MVP熱門人選。不過響尾蛇隊內野手吉洛梅（Luis Guillorme）認為，大都會隊游擊手林多（Francisco Lind

MLB／遊騎兵關鍵換守拯救比賽！沒收白襪再見全壘打超神

遊騎兵隊踢館與白襪隊主場3連戰的第2場比賽，遊騎兵在9局下半領先1分的情況下，陣中外野手詹考斯基（Travis Jankowski）上演六星級美技守備，沒收馮恩（Andrew Vaughn）可能的再見

MLB／天使失去大谷翔平有夠慘 近25年首次分區墊底倒數

天使近況不振，今天在底特律又以2：3不敵老虎隊，吞下7連敗後掉到54勝79敗，在美聯排名倒數第2、大聯盟倒數第4；失去「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。